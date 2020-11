Waarom we waarschijnlijk pas in januari weten wie de Amerikaanse Senaat in handen krijgt

IN KAART. Onwaar­schijn­lij­ke thriller in Georgia: minder dan 2.000 stemmen verschil tussen Trump en Biden. Op deze vijf staten komt het nu nog aan

6:58 Kan het nog spannender? In Georgia liggen president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden nog amper 1.709 stemmen van elkaar. Mogelijk zullen de staat en zijn 16 kiesmannen dus alsnog naar Biden gaan, en ook in Pennsylvania nadert hij met rasse schreden. In het Kiescollege leidt de Democraat voorlopig de dans met 253 kiesmannen, tegenover 214 voor Trump. Wie springt als eerste over de magische grens van 270? We zetten alle scenario's en de huidige stand van zaken op een rijtje.