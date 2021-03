Waarom we nog steeds niet naar het buitenland mogen: de cijfers zijn niet altijd groener aan de overkant

Vooreerst: in Europese context zit ons land qua besmettingsgraad in de middenmoot. België staat met 206 nieuwe besmettingen per miljoen inwoners op positie 17 van de 31 Europese landen (de 27 EU-lidstaten plus Zwitserland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en IJsland). Die rangschikking komt van de Johns Hopkins Universiteit, volgens het zevendaags gemiddelde. De veertiendaagse stijging van het aantal gevallen in ons land bedraagt 15%.