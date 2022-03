Waarom we de Oekraïense president voortaan niet meer Zelenski maar Zelensky zullen noemen

Hoe heet de president van Oekraïne nu eigenlijk? Volodimir Zelenski met gestipte i — of Volodymyr Zelensky met ypsilon? Een ingewikkelde kwestie die ervoor zorgt dat je beide versies tegenkomt, ook op onze site en in onze krant. Hetzelfde geldt voor plaatsnamen, waar de variatie soms nog groter is. Charkiv, Charkov, Kharkiv of Kharkov? Dat slaat allemaal op dezelfde stad. Het verdient een woordje uitleg hoe we daar wat meer eenvormigheid in willen brengen.

Het is altijd moeilijk om namen over te nemen uit een taal die wordt geschreven met andere letters dan de onze. Die moeten dan worden getranslitereerd: letter voor letter omgezet in ons Latijnse schrift. Daarbij wordt geprobeerd om de oorspronkelijke klank zo dicht mogelijk te benaderen. Maar hoe je dat doet, hangt af van welke taal je zelf spreekt.

Volledig scherm De Russische president Vladimir Poetin, voor wie hier Serviërs betogen, heet in het Engels Putin en in het Frans Poutine © AFP

Neem nu Vladimir Poetin. Een Rus. Het Russisch wordt geschreven met cyrillische letters en daarin heet hij Владимир Путин. Waarbij een oe-klank valt horen in zijn achternaam, die in het Nederlands ook zo geschreven wordt. Maar in het Engels wordt dat Putin en in het Frans Poutine.

Dit zei president Zelensky vanochtend over de NAVO:

Het verschil tussen ‘i' en ‘y’

Er zijn daar geen ijzeren wetten over en door de dominantie van het Engels wordt hun versie ook bij ons vaak overgenomen. Zo heet de Russische oligarch en Chelsea-baas Roman Abramovitsj als je zijn naam naar onze taal translitereert, maar wordt heel vaak de Engelse transliteratie Abramovich gebruikt.

Volledig scherm De eigenaar van voetbalclub Chelsea wordt ook bij ons dikwijls Roman Abramovich in plaats van Abramovitsj genoemd © FIFA via Getty Images

Nu Oekraïne vooraan in het nieuws staat, duikt er een extra moeilijkheid op. Oekraïens is immers een andere taal dan Russisch. De transliteratie uit het cyrillische schrift loopt grotendeels gelijk, maar er zijn verschillen. Zo wordt de letter ‘и’ uit het Russisch omgezet naar ‘i’ (in de naam van Poetin bijvoorbeeld), maar uit het Oekraïens naar ‘y’.

Hoe schrijft hij het zelf?

Als je de Oekraïense president Volodimir Zelenski noemt, dan geef je hem dus een Russische naam. Wat dezer dagen uiteraard gevoelig ligt. Maar fout is het ook weer niet, want de man stamt uit de minderheid in Oekraïne die Russisch spreekt. In zijn eigen moedertaal is Zelenski dus wel juist.

Volledig scherm Op zijn eigen Twitter-account schrijft de Oekraïense president z'n naam met ypsilon © Twitter

Het ultieme criterium zou kunnen zijn hoe hij zijn naam zelf translitereert. Als we kijken naar zijn Twitter-account, dan zien we dat die @ZelenskyyUa luidt. Met ypsilon dus. Dat die er dubbel staat, komt doordat de lettercombinatie ‘ий’ in het Engels zo geschreven wordt. In het Nederlands blijft het bij één ypsilon. ‘Ua’ staat voor Oekraïne, trouwens.

Van Kiev tot Tsjernobyl

Bij de plaatsnaam die we in de inleiding noemden, zijn de versies met een ‘i’ Oekraïens en die met een ‘o’ Russisch. Die met ‘Ch’ zijn Nederlands en die met ‘Kh’ Engels. Het meest logisch is dus dat we Charkiv gebruiken. Zoals Loehansk (Oekraïens) logischer dan Loegansk (Russisch) is, Odesa logischer dan Odessa en Donbas logischer dan Donbass.

Volledig scherm Campagne van de Oekraïense regering om haar hoofdstad Kyiv en niet Kiev te noemen © Twitter

De hoofdstad Kiev is een bijzonder geval. Oekraïeners pleiten ervoor om die onder de Sovjets gebruikte Russische naam te vervangen door Kyiv. Maar omdat Kiev zozeer ingeburgerd is, houden wij het voor de duidelijkheid daarbij. Hetzelfde lijkt aangewezen voor de rampstad Tsjernobyl, die in het Oekraïens eigenlijk Tsjornobyl heet.