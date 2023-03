Waarom Wagner-baas Jevgeni Prigozjin nog leeft? Omdat Poetin hem voor iets anders nodig heeft

Parlements­le­den in Georgië gaan hard met elkaar op de vuist over “Russische” wet

In het Vlaams Parlement gaat het er de laatste weken ook soms hevig aan toe, maar veel verder dan wat verwijten gaat het gelukkig niet. In het Georgische Parlement daarentegen zijn maandag wetgevers met elkaar op de vuist gegaan tijdens een commissiedebat over een controversieel wetsvoorstel dat volgens critici is afgekeken van een draconische wet in buurland Rusland.