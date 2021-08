Waarom VS machteloos staan tegenover IS-K, volgens terreurexpert

Defensie-ex­pert Sven Biscop: “Biden moet nu rode lijn voor taliban trekken: ‘Als jullie dit toelaten, voeren wij gerichte acties uit’”

27 augustus Terreurbeweging IS-K zal vermoedelijk niet internationaal toeslaan en Amerikaans president Joe Biden kan de hypocriete kritiek van zijn Republikeinse tegenstanders naast zich neerleggen. Wel had hij de aftocht van de Amerikaanse troepen beter moeten plannen. Nu moet hij vooral verhinderen dat Afghanistan een thuishaven voor terrorisme wordt, en dat zal overleg met de taliban vergen. “Na twintig jaar kunnen we enkel hopen dat het land snel stabiliseert, al is het met een regime dat het onze niet is”, meent defensie-expert Sven Biscop (UGent/Egmont Instituut). Hij heeft er goede hoop op dat de taliban lessen heeft getrokken uit hun strategische fouten.