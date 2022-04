Waarom verliest Rusland zo veel tanks? “Het gaat voor een groot deel om incompetentie”

De Verenigde Staten hebben zo’n 2.000 antitankwapens geleverd bij de start van het conflict. Het gaat om raketwerpers die geschoten worden bovenop de tanks, want dat is de zwakste plek op zo’n voertuig. Daarnaast ontving Oekraïne ook 3.600 antitankwapens van het Verenigd Koninkrijk die op een gelijkaardige manier werken. Oorlogsexpert Nick Reynolds zegt dat de oorlog er helemaal anders had uitgezien voor Oekraïne mochten ze deze wapens niet gehad hebben.

Glazen kaak

Naast de effectieve antitankwapens ligt het volgens militaire experts ook aan de tactieken die het Russisch leger gebruikt. Rusland is Oekraïne binnengevallen met BTG’s, dat zijn ‘battalian tactical groups’. Kort samengevat zijn dit op zichzelf staande gevechtstroepen met tanks, militairen en machinegeweren. Deze gevechtstroepen omvatten veel voertuigen, maar opvallend weinig soldaten.

Volledig scherm Een Oekraïense soldaat neemt een selfie voor een vernielde Russische tank © REUTERS

“Rusland heeft relatief weinig troepen, dus op deze manier willen ze met weinig soldaten veel slagkracht hebben”, vertelt professor Phillips O’Brien aan de BBC. Volgens O’Brien kunnen de BTG’s snel en hard aanvallen, maar hebben ze heel weinig bescherming. “Dit zorgt ervoor dat het Russische leger als een bokser is, met een zeer sterke rechterarm, maar ook met een glazen kaak”.

Incompetentie

Toch denken experts dat er veel tanks verloren zijn gegaan door Russische incompetentie. De helft van alle tanks is niet vernield, maar wel in beslag genomen of simpelweg achtergelaten. De tanks worden achtergelaten omdat er geen brandstof meer is of omdat ze vast zijn geraakt in de modder. Op video’s is dan ook te zien hoe Oekraïense mannen plezierritjes maken met achtergelaten Russische tanks.

“Veel tanks werden kwijtgespeeld omdat er een slechte chauffeur in zat. Sommige zijn zelfs per ongeluk van een brug gereden. Dit is dus echt incompetentie”, vertelt expert Nick Reynolds aan de BBC. De Oekraïense overheid heeft nu ook instructies gegeven aan de Oekraïense bevolking over hoe ze de achtergelaten tanks kunnen inleveren. Daarnaast is er beslist dat wanneer je zo’n ‘gevechtstrofee’ vindt, je die niet moet vermelden op je belastingaangifte.