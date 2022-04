Waarom verlies van oorlogsschip Moskva klap is voor Moskou

Was het een accidentele ontploffing (zegt Moskou) of werd het schip getorpedeerd door raketten (zegt Kiev)? Feit is dat de Moskva, het belangrijkste oorlogsschip van de Russen in de Russisch-Oekraïense oorlog, is uitgeschakeld. Wat de impact daarvan is op het verdere verloop van het conflict, legt militair expert Roger Housen uit.