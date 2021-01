Waarom Trump zichzelf uiteindelijk geen gratie gaf, maar wel gratie verleende aan Steve Bannon en rappers Lil Wayne en Kodak Black

Al wekenlang circuleerden er geruchten in Washington als zou aftredend Amerikaans president Donald Trump aan zichzelf gratie verlenen, maar dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Zijn adviseurs hebben het hem ten stelligste afgeraden en daar zijn enkele gegronde redenen voor. Toch zou Trump in zijn laatste uren nog een honderdtal gratiebesluiten ondertekenen. Alvast oud-adviseur Steve Bannon en de rappers Lil Wayne en Kodak Black kregen in de allerlaatste uren van zijn presidentschap een pardon. Realityster Joe Exotic hoopte ook op gratie, maar blijft in de cel vastzitten.

Na zijn presidentschap is Trump zijn onschendbaarheid onherroepelijk kwijt. De weg naar een eventuele strafrechtelijke vervolging ligt dan opnieuw open. Trump vreest dan ook dat hij vervolgd zal worden voor het aanzetten tot de bestorming van het Capitool.

Een Amerikaanse president die zichzelf gratie verleent, zou alleszins zeer controversieel zijn. Het is ook nooit eerder gebeurd. En zijn adviseurs hebben het hem uitdrukkelijk afgeraden. Trumps gratie aan zichzelf zou volgens zijn raadgevers kunnen gezien worden als een schuldbekentenis, bijvoorbeeld door nabestaanden van de slachtoffers van de bestorming van het Capitool. Overigens ligt het helemaal niet in de aard van Trump om schuld te bekennen. Een andere reden waarom werd geadviseerd om het niet te doen, is dat dan misschien nóg meer Republikeinse senatoren zich gaan afkeren van Trump en in the end toch voor de impeachment zullen stemmen.

Bovendien mag de president dan weliswaar veel macht hebben, het is een rechtsprincipe dat niemand voor rechter speelt in zijn eigen zaak. En zichzelf gratie verlenen, zou ook niet alles oplossen voor Trump. Hij heeft nog wel degelijk andere juridische zorgen. Zo loopt er in New York een aanklacht tegen hem wegens fraude en andere financiële misdrijven. Aangezien het hier niet om een federaal onderzoek gaat, kan een presidentieel pardon hier niets aan verhelpen.

Zij konden wel rekenen op gratie

Steve Bannon hielp Trump als adviseur tijdens de verkiezingscampagne van 2016 richting de winst en was daarna werkzaam in het Witte Huis. In augustus 2020 werd hij aangeklaagd voor financiële fraude.

Bannon had via crowdfunding geld opgehaald voor de bouw van een muur aan de zuidelijke grens van de Verenigde Staten en zou een deel van het ingezamelde geld voor persoonlijke uitgaven hebben gebruikt. In totaal verzamelde de crowdfunding meer dan 25 miljoen dollar (20,5 miljoen euro).

Aan die zaak komt nu een einde. Volgens The New York Post heeft Trump gratie verleend aan Bannon.

Onder meer oud-adviseur Steve Bannon en rapper Lil Wayne kregen gratie van Trump. Realityster Joe Exotic blijft in de gevangenis.

CNN meldde eerder dat Bannon juist niet op gratie van de Republikein hoefde te rekenen. De oud-adviseur was eerder in diskrediet geraakt bij Trump, onder meer na beledigingen tegenover zijn kinderen, maar zou in de laatste dagen van Trump in het Witte Huis toch met hem in contact zijn geweest.

Volgens professor David Criekemans van de Universiteit Antwerpen verleende Trump gratie aan Bannon omdat hij hem in de toekomst “misschien nog kan gebruiken”, zo vertelde Criekemans deze ochtend aan HLN Live.

100-tal gratiebesluiten

Trump zou in zijn laatste uren nog een honderdtal gratiebesluiten ondertekenen.

Dinsdagavond laat (plaatselijke tijd) werd ook bekend dat Trump gratie verleent aan onder anderen oud-burgemeester van Detroit Kwame Kilpatrick. De Democraat uit Michigan zat een celstraf van 28 jaar uit voor fraude en afpersing. Ook de rappers Lil Wayne en Kodak Black zijn door Trump gepardonneerd.

Rapper Lil Wayne werd vorige maand schuldig bevonden omdat hij in 2019 met een geladen gouden pistool op zak met een gecharterd vliegtuig landde in Miami.

Lil Wayne, een aanhanger van Trump, werd vorige maand schuldig bevonden omdat hij in 2019 met een geladen gouden pistool op zak met een gecharterd vliegtuig landde in Miami. Er hing hem een celstraf van 10 jaar boven het hoofd. Ook Kodak Black moest vanwege wapenbezit een celstraf van 4 jaar uitzitten.

Joe Exotic, bekend als de ‘Tiger King’ uit de gelijknamige Netflix-serie hoopte ook op een pardon, maar zag zijn verzoek niet gehonoreerd. De realityster zit een gevangenisstraf uit van 22 jaar voor het doden en mishandelen en van dieren en het beramen van de moord op zijn rivaal Carole Baskin.

De 57-jarige excentriekeling had er via zijn advocaten bij de autoriteiten nog op aangedrongen spoed te zetten achter zijn gratieverzoek, zodat hij naar de begrafenis van zijn vader zou kunnen. Die overleed begin deze maand aan het coronavirus.

Joe Exotic, die een gevangenisstraf van 22 jaar uitzit voor het doden en mishandelen en van dieren en het beramen van de moord op zijn rivaal Carole Baskin, kreeg geen pardon van Trump.

