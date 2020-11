Waarom Trump toch opnieuw verrast

“Op dit moment lijken de peilingen de bal mis te slaan, maar dat is natuurlijk een momentopname, mogelijk is het straks toch weer anders. Het heeft te maken met het feit dat kiezers die voor Trump stemmen veel minder geneigd zijn om dat zelf aan te geven. Dat is al heel grondig onderzocht geweest, maar is minder mijn domein, kiesintenties zijn een specialisatie op zich”, zegt Criekemans. “Feit is dat Biden Florida in het begin naar zijn hand leek te zetten, de resultaten van de stedelijke gebieden en de suburbs komen natuurlijk eerst door en pas daarna volgt het platteland. Maar nu blijkt toch dat Donald Trump een veel hogere opkomst, zeker in het noorden van Florida, heeft weten reconstrueren. In het zuiden, in Miami bijvoorbeeld, heeft Biden weinig extra’s kunnen halen, waardoor Florida in zijn geheel bij Trump is beland.”