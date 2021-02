Waarom Trump binnenskamers op zijn eigen advocaten scheldt, maar zich naar de buitenwereld wel merkwaardig gedeisd houdt

5 zwaargewon­den bij schietpar­tij in ziekenhuis Minnesota, schutter (67) opgepakt

9 februari Bij een schietpartij in een ziekenhuis in de noordelijke Amerikaanse staat Minnesota zijn minstens vijf mensen zwaargewond geraakt. De 67-jarige schutter is rond het middaguur (lokale tijd) ingerekend. De hulpdiensten in het stadje Buffalo kregen even voor 11 uur de eerste melding binnen.