Waarom Tirol laagste coronacijfers van Oostenrijk heeft, maar toch wordt afgesloten van buitenwereld

Hoewel Tirol al dagenlang het laagste aantal nieuwe coronagevallen van alle Oostenrijkse deelstaten rapporteert, wordt het gebied toch afgesloten van de buitenwereld. Oorzaak is de opmars van de gevaarlijkere Zuid-Afrikaanse variant. Er zijn al zeker vierhonderd besmettingen vastgesteld. Voor zover bekend is dat de grootste cluster in heel Europa.

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmetting per 100.000 inwoners over een periode van zeven dagen ligt voor heel Oostenrijk momenteel op 105. In Tirol is dat maar 76. Voor het eerst in weken is het aantal nieuwe gevallen zelfs onder de 1.000 gezakt. Ook in het district Schwaz, waar de Zuid-Afrikaanse mutant onder meer rondwaart, is er geen sprake van een stijging in het aantal gevallen. Daar zijn momenteel 175 mensen besmet.

Er is echter grote bezorgdheid over de snelle verspreiding van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus in Tirol. In de deelstaat werden nu al meer dan vierhonderd besmettingen met de Zuid-Afrikaanse virusmutatie ontdekt. Dat komt overeen met twintig procent van alle wereldwijd ontdekte besmettingen met de variant. Alleen Zuid-Afrika zelf kent nog meer gevallen.

Grote zorgen

Veel Europese landen maken zich grote zorgen over de verspreiding van de extra besmettelijke variant. Sinds gisteren zijn nagenoeg alle Duitse grensovergangen dicht met Oostenrijk en Tsjechië. Dat laatste land heeft momenteel de slechtste coronacijfers van Europa. Volgens Beiers minister-president Markus Söder (CSU) zou Tirol niet genoeg doen om het coronavirus aan te pakken. Een week geleden vaardigde de Oostenrijkse regering nochtans een reiswaarschuwing uit voor Tirol. Wie de grens nog over wil, moet nu een negatieve coronatest kunnen voorleggen die maximaal 48 uur oud is. Alleen kinderen tot en met 10 jaar, het vrachtverkeer en transitverkeer zonder tussenstop zijn vrijgesteld van de maatregel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zowat 1.200 militairen en politieagenten zijn ingeschakeld om de nieuwe reisbeperkingen te handhaven. Er zijn 44 controleposten opgezet, aan wegen, vliegvelden en spoorwegen. Bij sommige checkpoints zijn ook teststraten geopend, zodat reizigers zich ter plaatse kunnen laten testen. Volgens de politie houdt bijna iedereen zich aan de regels. “Tot op heden hebben we nog maar weinig mensen moeten terugsturen”, aldus een woordvoerster.

Oostenrijk riep intussen al de Duitse ambassadeur op het matje. Söder krijgt ook steeds meer kritiek in eigen land. Onder meer de toeristische sector in Beieren kan er niet mee lachen en slaakt een noodkreet. Desondanks zou Duitsland ook overwegen om de komende dagen controles in te voeren aan de grens met Frankrijk. In de Franse Moezelstreek zou de Zuid-Afrikaanse variant namelijk ook aan een opmars bezig zijn.

Parijs reageerde al ongerust. “Ik wil niet dat Duitsland zijn grens volledig afsluit”, aldus de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken Clément Beaune. “En als het toch zover komt, hoop ik op zo ruim mogelijke uitzonderingen.”

Volledig scherm © AFP

Frankrijk vreest voor het vrachtverkeer en het vrij verkeer van grensarbeiders. In Beieren mogen werknemers uit essentiële sectoren zoals de transport wel de grens over, maar zij staan nu soms urenlang in de file.

Vrachtverkeer

Oostenrijk is dan weer bang dat het vrachtverkeer dat uit Italië komt en via Oostenrijk naar Duitsland wil, op haar grondgebied vast zal komen te staan. Daarom controleert het op haar beurt aan de grens met Italië of de vrachtwagens in transit wel over de vereiste uitzonderingsdocumenten beschikken. Wat nu ook al leidt tot files aan de Italiaanse kant van de grens met Oostenrijk.

De Europese Commissie zal alle lidstaten nu een brief sturen waarin het hen herinnert aan de afspraken die ze zelf maakten: dat niet-essentiële reizen zoveel mogelijk ontmoedigd moeten worden, maar dat vrachtverkeer en ander internationaal verkeer geen belemmering mogen ondervinden. Volgende week dinsdag 23 februari staat de hele grenskwestie op de agenda van de vergadering van de ministers van Europese Zaken.

BEKIJK OOK: Europese Commissie niet opgezet met Belgisch verbod reizen