Waarom symboolstad Marioepol zo belangrijk is voor Rusland

Marioepol. De 450.000 inwoners van de strategisch gelegen havenstad weten al langer wat oorlog is. Vijf jaar geleden vielen er al Russische raketten op de stad, met tientallen doden en gewonden als gevolg. Ook bij de huidige Russische inval in Oekraïne heeft de stad het enorm zwaar te verduren. Waarom is Marioepol zo belangrijk voor de Russen?

Al van voor de Russische invasie op 24 februari was duidelijk dat Marioepol een centrale rol zou spelen, moest het tot een oorlog komen. De stad was dan ook een van de eerste doelwitten van de Russen. Ze werd al vrij na de invasie snel omsingeld, en kwam zonder elektriciteit, water of mobiel netwerk te zitten. Nu, bijna twee maanden later, claimt Rusland dat de stad grotendeels in Russische handen is. Maar waarom is Marioepol eigenlijk zo belangrijk als doelwit voor de Russen?

1. Geografisch: landcorridor naar de Krim

Rusland wil Marioepol, dat op slechts vijftig kilometer van de Russische grens ligt, veroveren om een landverbinding te maken tussen de separatistische gebieden in de regio Donbas en het schiereiland De Krim, dat Rusland in 2014 veroverde en annexeerde.

Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie proberen Russische troepen daartoe ook de steden Rubizjne en Popasna in de regio Loehansk onder controle te krijgen. Op die manier zouden de Russen controle verkrijgen over de volledige Oekraïense kust aan de Zee van Azov.

Vrijdag maakte het Oekraïense leger al melding van mislukte Russische pogingen om Popasna en Roebizjne in Loehansk te bezetten. Volgens de gouverneur van Loehansk heeft Rusland tienduizenden soldaten verzameld voor een spoedig offensief in de regio. “Ze hebben alles al klaar voor een doorbraak”, zegt gouverneur Serhij Hajdaj. Hij denkt dat de Russische troepen wachten op beter weer om tegelijkertijd aanvallen in de regio’s Loehansk en Donetsk uit te voeren. Volgens de weersverwachting houdt het daar halverwege komende week op met regenen.

Eens de landcorridor vanuit Rusland, via Marioepol en Loehansk naar de Krim is voltooid, hebben de Russen een groot strategisch voordeel in de oorlog. Want wanneer ze de volledige Oekraïense kust aan de Zee van Azov controleren, kunnen ze Oekraïne bovendien ook economisch wurgen.

2. Economisch: belangrijke haven- en industriestad

De verovering van Marioepol zou de eerste grote triomf van de Russen zijn sinds de invasie. Want Marioepol is als industrie- en havenstad cruciaal voor de economie van Oekraïne. De stad geldt als belangrijkste haven voor de industrie en landbouw. Ook de grootste staalfabrieken uit het land liggen in Marioepol.

De staalfabriek 'Illich Steel and Iron Works', het op één na grootste ijzerbedrijf van Oekraïne.

Volgens het Russische ministerie van Defensie legden afgelopen woensdag 1.026 Oekraïense militairen van de 36ste mariniersbrigade vrijwillig hun wapens neer in het gebied van de staalfabriek ‘Illich Steel and Iron Works’. Dat is op een na grootste ijzerbedrijf van Oekraïne en stelde meer dan 100.000 mensen tewerk.

Donderdag claimde Rusland de haven van Marioepol volledig in handen te hebben, maar volgens Oekraïne werd vrijdag nog gestreden in het havengebied. Momenteel zouden de laatste Oekraïense strijders zich verschanst hebben in het labyrint van tunnels en gangen van de fabriek van ‘Azovstal’, een andere grote producent van ijzer en staal. De fabrieken van Illich en Azovstal zijn wel zwaar beschadigd door de gevechten.

Ook in de staalfabriek Azovstal vinden zware gevechten plaats.

Als havenstad is Marioepol echter niet alleen van belang voor ijzer en staal, maar ook voor de import en export van andere producten. De export van graan uit Oekraïne in maart was vier keer minder dan in februari, onder meer als gevolg van de blokkade van de haven van Marioepol. Oekraïne was vorig seizoen nog de op drie na grootste graanexporteur ter wereld. Maar ook mais, zonnebloemolie, tarwe, ... passeren de haven. Het verliezen van Marioepol zou een grote klap zijn, voor wat nog overblijft van de Oekraïense economie.

3. Symbolisch: uitstekend propagandamateriaal

Los van het geografische en economische belang, heeft Marioepol een grote symbolische waarde. Tijdens de Russisch-Oekraïense oorlog in 2014 werd de stad, die nog geen 50 kilometer van de grens met Rusland ligt, kort ingenomen door pro-Russische rebellen. Zij werden op 13 juni 2014 weer uit de stad verjaagd door het Oekraïense leger, in samenwerking met voornamelijk rechts-extremistische milities zoals het Azov-bataljon dat nazistische symbolen voert.

Zij zijn in de ogen van de pro-Russische volksmilities uit Donetsk en Loehansk de ergste vijanden en verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden in Oost-Oekraïne. Het is volgens militaire waarnemers waarschijnlijk dat het Azov-bataljon ook nu tot de laatste man doorvecht en de strijd nog lang niet is gestreden. Ook Rusland beweert dat de strijders die zich nu nog schuilhouden in Marioepol leden van het nationalistische Azovbataljon zijn, en buitenlandse huurlingen.

Een Oekraïense soldaat van het Azovbataljon, dat nazistische symbolen voert.

Hoewel die neonazi’s slechts een deel zouden uitmaken van de strijdkrachten, vormen zij een uitstekend propagandamiddel voor de Russen. Het bevestigt namelijk Poetin’s uitlatingen over de “denazificatie van Oekraïne”, dat het land moet gezuiverd worden van extreemrechtse neonazi’s.

4. Psychologisch: eerste grote triomf

Het veroveren van Marioepol zou voor Poetin een eerste grote triomf zijn in deze oorlog. Het zou hem een mentale opkikker kunnen bezorgen, waarmee hij bovendien via de door de staat gecontroleerde media kan uitpakken. Poetin kan zo aantonen dat Rusland vooruitgang boekt in zijn ‘speciale militaire operatie’ en kan misschien zelfs stellen dat hij een van zijn doelen bereikt heeft.

Poetin ziet de Oekraïense kustlijn langsheen de Zwarte Zee immers als iets wat deel uitmaakt van ‘Novorossiya’ of ‘Nieuw-Rusland’, wat in de 18de eeuw een kolonie was van het keizerrijk Rusland en waartoe het volledige zuiden van Oekraïne behoort.

Voor Oekraïne zou het verlies van Marioepol langs de andere kant psychologische een harde klap zijn.