Waarom (sommige) Afghanen de taliban ‘met open armen’ lijken te ontvangen

Duizenden manifestan­ten eisen aftreden Thaise premier, politie reageert hardhandig

15 augustus Duizenden manifestanten in auto’s en op tweewielers zijn samengekomen in het shoppingdistrict in Bangkok om het ontslag van de Thaise premier, Prayut Chan-O-Cha, te eisen. De premier ligt meer en meer onder vuur voor zijn aanpak van de coronacrisis en de impact daarvan op de economie.