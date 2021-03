Waarom onze noorderburen Mark Rutte wéér tot premier verkiezen 

Het moet zijn dat Nederlanders koele minnaars van hun leiders zijn. Want in een peiling die het actualiteitenprogramma ‘EenVandaag’ in oktober organiseerde, verklaarde inderdaad slechts 43 procent dat ze Rutte zouden vertrouwen met hun hond of hun kat. Wel 44 procent zei nadrukkelijk neen en 13 procent wist het zo niet. Slechts 22 procent noemde Rutte “een man van zijn woord” en amper 30 procent zei zich te kunnen identificeren met hem. Maar op de vraag of hij na de tien jaar premierschap die hij toen vierde nóg een ambtstermijn mag doen, antwoordde een meerderheid volmondig ja. Zelfs bij de aanhang van andere partijen vindt 63 procent het oké dat Rutte de coalitie zou leiden.