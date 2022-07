Waarom Oekraïens leger Russische drone nauwkeurig uit elkaar haalt: “Strijd om onderdelen is bijna even belangrijk als bevoorrading van raketten”

Voormalige first lady Melania Trump over bestorming Capitool: “Had destijds geen idee dat het aan het gebeuren was”

Melania Trump, echtgenote van de voormalige president van de Verenigde Staten Donald Trump, heeft in een interview met de Amerikaanse nieuwszender ‘Fox News’ gezegd dat ze geen idee had dat aanhangers van haar man het Capitool aan het bestormen waren op 6 januari 2021. Trump was destijds naar eigen zeggen te druk bezig met haar “verplichtingen als first lady”.

