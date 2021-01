Waarom multimiljardair Jack Ma maandenlang verdween: hij werd groter dan de Communistische Partij, en dat mag niet

HLN Drive Vrouwelij­ke jury kiest de beste auto’s van het jaar

19 januari Veel vrouwelijke autojournalisten zijn er niet. En dat is best jammer, want het vrouwelijke oog voor detail is in vele gevallen een aanwinst. Om de vrouwelijke stem in de autojournalistiek kracht bij te zetten, wordt er nu een vrouwelijke auto van het jaarverkiezing georganiseerd. De resultaten kan je lezen op HLN Drive.