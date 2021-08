Waarom kunnen Amerikanen zo 'makkelijk' de luchthaven beheren en mensen laten vertrekken? Oorlogsjournalist Robin Ramaekers geeft antwoord

Aantal bootmigran­ten dat Italië bereikt in één jaar tijd verdubbeld

6:00 Het aantal migranten dat in Italië toekomt, is in de afgelopen twaalf maanden verdubbeld. Dat zegt het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Tussen 1 augustus 2020 en 31 juli 2021 zijn in totaal 49.280 mensen aan land gekomen via de Italiaanse kust. Dat komt overeen met een stijging van 128 procent op jaarbasis, zo blijkt uit cijfers van het ministerie. In totaal werden 147 mensensmokkelaars gearresteerd, een stijging met 25 procent.