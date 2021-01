Waarom Joe Biden zoveel pennen gebruikt om besluiten te ondertekenen

Het viel niet alleen op dat Joe Biden meteen op zijn eerste werkdag als president een aantal decreten ondertekende in het Oval Office, maar ook dat hij daarvoor een rist pennen had klaarliggen op de Resolute Desk. Dat heeft niets met de coronapandemie te maken. Het is een traditie die vorige presidenten in gang zetten, al is het niet duidelijk wie er precies mee begon.

Zeker is dat John F. Kennedy (1961-63) en Lyndon Johnson (1963-69) al gebruik maakten van verschillende pennen om officiële documenten van hun handtekening te voorzien. Dat verduidelijkte Lisa Brown in een video van het Witte Huis uit 2010. Zij was toen stafmedewerker van het Witte Huis onder Barack Obama. Volgens Brown kon de traditie misschien wel teruggaan tot Franklin D. Roosevelt (1933-45) of Harry Truman (1945-53).

De pennen bleken een soort van souvenir van het Witte Huis, een aandenken aan het ondertekenen van bepaalde decreten. “Het gebruik bestaat erin dat de president een aantal pennen gebruikt en vervolgens de pennen schenkt aan mensen die bijzonder hard aan een besluit hebben gewerkt, die een besluit hebben gesteund, die er echt voor hebben gestreden of voor wie een besluit veel betekent”, aldus Lisa Brown.

Zoals bij Joe Biden, die in de eerste uren na zijn eedaflegging - en ook de dag erna - al een aantal presidentiële decreten ondertekende. Bedoeling was om meteen een reeks maatregelen van Donald Trump te herroepen. De belangrijkste daarvan: het opnieuw toetreden van de VS tot de Wereldgezondheidsorganisatie en tot het klimaatakkoord van Parijs, en het schrappen van het inreisverbod vanuit bepaalde moslimlanden en van de financiering van de omstreden muur op de grens met Mexico.

Volledig scherm Op de Resolute Desk in het Oval Office lagen woensdag al meteen besluiten te wachten, samen met minstens elf pennen om ze te ondertekenen. © REUTERS

Een ander bekend multipennengeval is dat van de ondertekening van de zogenaamde Affordable Care Act - Obamacare in de volksmond - in 2010 door Barack Obama. De president had toen maar liefst 22 pennen in de aanslag en grapte: “Ik moet elke pen gebruiken, dus het zal echt wel even duren. Ik heb niet geoefend”. Blijkbaar moesten 22 mensen nadien zo’n door Obama gebruikte pen als geschenk krijgen.

Joe Biden ondertekende woensdag drie presidentiële decreten met dezelfde pen in het bijzijn van de pers en legde die daarna terug in het doosje. Donderdag nam hij voor elk besluit en nieuwe pen en gaf die mee met de ondertekende documenten. Relatief eenvoudig allemaal, maar het wordt ingewikkelder als die papieren een grotere omvang zullen aannemen. Misschien kan Barack Obama, onder wie Biden vicepresident was, hem aanraden om alvast wat te trainen.

Volledig scherm President Barack Obama ondertekende in 2010 de 'Affordable Health Care for America Act', kortweg Obamacare. Op het bureau zien we ook de 22 pennen die hij daarvoor gebruikte. © Getty Images