Waarom Japan het coronavirus wél onder controle heeft

Steeds meer kankerpa­tiën­ten zetten behande­ling stop door corona: “Alle redenen die ik had om te vechten, vielen de voorbije maanden één voor één weg”

Ze heten Isabelle, An en Arlette. Alledrie strijden ze tegen kanker, en alledrie vertellen ze hoe corona hun vechtlust langzaam maar zeker heeft afgepakt. "Waarvoor moeten we nog vechten? We mogen niet meer reizen, kunnen niet meer gaan shoppen met vriendinnen. Op deze manier hoeft het voor ons niet meer." Hadi Waelkens, diensthoofd psychologen in het UZ Leuven, ziet steeds vaker kankerpatiënten afhaken. "Hun leven is door de corona-ellende al zodanig beperkt, dat ze een zware operatie en lange therapie niet meer zien zitten en stoppen met hun behandeling."