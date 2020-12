Waarom Italië 1.500 met bloemen versierde paviljoenen bouwt om te vaccineren

Von der Leyen: "Er tekent zich een pad naar brexitak­koord af, maar het is nauw”

16 december Zelfs in deze fase van de onderhandelingen kan met de beste wil van de wereld niet gezegd worden of er een brexitakkoord zal komen. Dat heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangegeven in het Europees Parlement. "Maar er tekent zich nu wel een pad naar een akkoord af. Het is nauw, maar het is er", zei ze.