Waarom is het bezoek van Zelensky zo belangrijk voor Oekraïne? VS-correspondent Greet De Keyser geeft uitleg

Drama in Nederlands Limburg: meisje (14) en man (39) overleden na schietinci­dent

Bij een schietpartij in het Nederlands-Limburgse Brunssum zijn dinsdagavond twee mensen om het leven gekomen, onder wie een 14-jarig meisje. Het andere dodelijke slachtoffer van de schietpartij is een 39-jarige man uit Heerlen. Hij stierf in het ziekenhuis aan de verwondingen die hij opliep.

12:17