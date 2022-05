Waarom investeert tabaksreus Philip Morris miljarden in nicotinezakjes snus? En hoe gevaarlijk is dit?

General Snus van Swedish Match is illegaal in de Europese Unie. De Europese Commissie verbiedt de verkoop van de snuiftabak omdat ze bang is dat er nog meer jonge mensen aan nicotine verslaafd zouden raken. In 2019 werd snus wel gelegaliseerd in de Verenigde Staten door de Food and Drug Administration. Dit gebeurde nadat vastgesteld werd dat het een lager risico op “mondkanker, hartziekten en longkanker” inhoudt dan sigaretten.

Toch merkte de FDA toen op dat dergelijke producten in het algemeen niet als veilig worden geïmpliceerd, noch worden ze door de FDA aangeraden als alternatief op roken. “Alle tabaksproducten zijn potentieel schadelijk en verslavend,” voegde ze eraan toe.

Waarom deze overname?

Eerst en vooral blijkt snus steeds populairder te worden. Na Scandinavië is de VS nu de grootste markt voor Swedish Match. De snus-zakjes domineren in een markt die eigenlijk wordt overspoeld door rivalen zoals British American Tobacco PLC en Altria Group. De aandelen van Swedish Match bereikten deze week ook een recordhoogte nadat de raad van bestuur had ingestemd met het bod van 15 miljard euro van de Amerikaans-Zwitserse tabaksreus.

Philip Morris International wil daarnaast met deze overname verder kijken dan de traditionele op tabak gebaseerde inkomstenstromen. In 2021 stemde het bedrijf ook in met de overname van de Vectura Group, die astmageneesmiddelen ontwikkelt, en is het ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van IQOS, een soort e-sigaret. Vorig jaar was de rookvrije portefeuille van het bedrijf goed voor ongeveer 29% van zijn netto-inkomsten, of 31,4 miljard dollar.

Tabaksreuzen zoals Philip Morris International hebben een lange geschiedenis in het ontkennen van de gezondheidsrisico’s van roken. Daarom veroordelen actiegroepen de tabaksgigant omdat ze zichzelf opwerpen als onderdeel van de overgang naar een rookvrije wereld terwijl ze wereldwijd sigaretten blijven verkopen en promoten.