Waarom in Duitsland wél een morele discussie wordt gevoerd over de wapenleveringen aan Oekraïne

Ruime verdubbe­ling van mensen die honger lijden in Oost-Afri­ka: “Schrijnend gebrek aan politieke moed”

Het aantal mensen dat honger lijdt in de Oost-Afrikaanse landen Ethiopië, Kenia en Somalië is in vergelijking met vorig jaar meer dan verdubbeld. Cijfers van de Verenigde Naties geven aan dat in mei-juni 2021 10,2 miljoen mensen honger leden, vandaag zijn er dat ruim 23 miljoen. De ngo’s Oxfam en Save the Children wijzen er woensdag in een nieuw rapport op dat “de nationale en mondiale reacties grotendeels te traag en te beperkt zijn”. “Honger is een politiek falen”, zegt Gabriela Bucher, CEO van Oxfam International.

11:28