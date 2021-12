Waarom het niet gek is dat er (opnieuw) ‘zorgwekkende’ variant opduikt in Zuid-Afrika. Van Ranst: “Viroloog is oud-collega en goed in wat hij doet”

Vierde golf eindelijk over de piek: wat zeggen de cijfers? En wat verwacht Steven Van Gucht voor rest van deze winter?

Eindelijk is er een beetje goed nieuws. De tunnel mag dan nog lang zijn, voor het eerst in zowat twee maanden zien we opnieuw een lichtpuntje. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht. “Het is allemaal nog pril, maar voor het eerst zien we een daling in de coronacijfers. In Vlaanderen is de epidemie lichtjes aan het krimpen”. We vroegen hem ook sinds wanneer het de goede kant opgaat. En of dan te danken is aan het overlegcomité?

7 december