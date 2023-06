“Waarom heeft niemand ooit iets opgemerkt?”: Emily vertelt in documentaire hoe vader haar zestien jaar lang misbruikte

Leerkrachten, vrienden die over de vloer kwamen, tot zelfs haar moeder toe: hoe kan het dat niemand opmerkte dat Emily Victoria zestien jaar lang misbruikt werd door haar eigen vader? De vraag staat centraal in de documentaire ‘A Paedophile in My Family: Surviving Dad’ die in het Verenigd Koninkrijk uitgezonden werd.

Als Emily nu haar oude klasagenda’s doorbladert, merkt ze hoe vaak ze als afwezig geregistreerd stond. Niet omdat ze ziek was, maar omdat haar vader haar bewust thuishield. Zo kon hij ongestoord zijn gang met haar gaan.

“Voor de buitenwereld waren we een doodnormale familie”, vertelt de vrouw in het begin van de documentaire. “Ik woonde samen met mijn broers en mijn ouders. Maar wat niemand zag - zelfs mijn eigen familie niet - was dat ik misbruikt werd door mijn vader. De trieste feiten begonnen toen ik twee jaar oud was en eindigden pas toen ik al volwassen was.”

Toen Emily acht jaar was, gaf haar vader zijn baan als makelaar op om pleegouder te worden. Een gewiekste truc, zou later blijken. Zo moest zijn partner immers lange dagen kloppen om geld in het laatje te brengen en kreeg hij vrij spel met zijn dochter.

Volledig scherm Emily was twee jaar toen het misbruik startte. © Channel 4

Schuldgevoel

Het meisje stond machteloos tegenover het fysieke overwicht. “Maar toch voelde ik me ook schuldig omdat ik het leven van mijn moeder kapotmaakte. Stel je voor dat je vader enkel bij jou wil zijn en je moeder intussen totaal verwaarloost. Hoe ellendig moet zij zich daar niet bij gevoeld hebben? Ik had de hele tijd medelijden met haar, maar tegelijk stelde ik me inwendig ook de vraag: ‘Zie je echt niet wat hier aan het gebeuren is?’”

In het begin gebruikte haar vader altijd condooms. Van zodra Emily echter vijftien jaar was, moest ze de pil slikken. “Het misbruik was alomtegenwoordig”, herinnert ze zich. “In die vreselijke omstandigheden moest ik blijven glimlachen, puur om hem tevreden te stellen. Naar de buitenwereld toe straalde ik ook geluk uit, noem het een overlevingsmechanisme. Maar zo zag niemand wat er echt aan de hand was.”

Zombie

Op school blonk Emily uit, ook al voelde ze er zich een zombie. “Dat was het enige wat ik nog zelf in de hand had. Hij liet me niet toe vrienden te maken en besliste alles in mijn plek. Zelfs over het moment waarop ik mijn haar waste, had ik niets te zeggen.”

De ommekeer kwam er pas toen Emily vermoedde dat haar vader nog meer slachtoffers maakte. “Ik zag hoe één van de pleegkinderen hem troostte op net dezelfde manier als ik dat deed. Op dat moment is er bij mij iets geknakt. Ik stelde mezelf de vraag waar ik dit allemaal voor deed. Ik probeerde de rest te beschermen, maar zo plaatste ik mezelf wel in de vuurlinie.”

Volgens haar vader was Emily een zeer seksueel kind Agent Tony O’Connell

Vader draait rollen om

In november 2009 later durfde Emily eindelijk naar de politie te stappen. Het verhaal dat haar vader daar opdiste, tart echter elke verbeelding. Alle schuld werd plots in de schoenen van Emily geschoven.

“Hij verklaarde dat hij gelukkig getrouwd was en nooit eerder naar kinderporno gekeken had. Maar toen kwam Emily”, duidt agent Tony O’Connell in de documentaire. “Zij was volgens hem een zeer seksueel kind. Hij zou haar op een bepaald moment betrapt hebben en van dan af ging het almaar verder. Zij zou op hem gekropen zijn, hij voelde haar opwinding en hield haar niet meteen tegen. Hij noemde hun relatie briljant en benadrukte dat hij niets deed wat zij niet wilde.”

Volledig scherm De moeder van Emily had al die tijd niets door. Toen de waarheid aan het licht kwam, trok ze wel resoluut de kaart van haar dochter. © Channel 4

“Al heel zijn leven een lafaard”

Emily viel net niet van haar stoel toen ze met die verklaring geconfronteerd werd. “Waarom denk je dat een kind zich zo gedraagt? Omdat het haar zo aangeleerd wordt natuurlijk. Hij pleitte uiteraard schuldig vanwege al het bewijsmateriaal, maar stiekem dacht ik ook dat hij spijt had. Nu blijkt echter duidelijk dat hij helemaal niet om me gaf.”

De vader werd uiteindelijk veroordeeld tot veertien jaar cel, maar recent kwam hij weer op vrije voeten. Het voorstel om in gesprek te gaan met Emily wimpelde hij af, omdat hij “therapie volgt” en een “terugval vreest” in zijn herstel. “Een nieuwe klap voor mij, maar dat verbaasde me niet. Hij is per slot van rekening al heel zijn leven een lafaard. Ik zie wel ruimte om dat gesprek met hem in de toekomst nog te voeren”, aldus Emily.

Ik wil geen seconde meer verliezen omdat ik me schaam of schuldig voel Emily Victoria

“Vijfde wiel aan de wagen”

In de documentaire kijken moeder en dochter elkaar ook recht in de ogen. Er volgde een pijnlijk, maar tegelijk deugddoend gesprek. “Ik ben deze confrontatie mijn hele leven lang uit de weg gegaan”, legt Emily uit. “Het risico was groot dat we hierdoor verder uit elkaar zouden groeien. Maar anderzijds wil ik geen seconde in mijn leven meer verliezen omdat ik me schaam of schuldig voel.”

Emily vroeg haar moeder rechtuit of ze haar partner had zien veranderen in de eerste jaren dat het misbruik plaatsvond. “Ik kon hem moeilijk peilen, hij had twee gezichten”, luidde het antwoord. “Onze financiële situatie was penibel. We hadden vaak ruzie over geld en dan stopte hij ook nog eens met werken. Ik was constant bezig met mijn job, daardoor groeide de kloof tussen jou en mij. Ik voelde me vaak het vijfde wiel aan de wagen.”

Volledig scherm Emily was amper twee jaar toen het misbruik startte. © Channel 4

“Helft van de tijd een monster”

Toen de waarheid uitkwam, koos ze meteen resoluut de kant van haar dochter. “Maar ikzelf heb nooit iets verkeerds gezien. In mijn ogen hadden jullie gewoon een ijzersterke band opgebouwd. En ik voelde me steeds verder weggeduwd worden, hoezeer ik ook mijn best deed.”

Met Emily is het - alle omstandigheden in acht genomen - nog redelijk goed gekomen. Ze werkte een tijdje als model, presenteerde op de radio en heeft nu een succesvolle carrière in de media uitgebouwd. “De gevolgen van zijn misdaden voel ik nu nog altijd. Uiteraard ben ik kwaad op hem, maar het is niet zo rechtlijnig als je zou vermoeden. Gedurende de helft van de tijd gedroeg hij zich als een monster, maar daarnaast was hij ook gewoon een papa die zorg voor mij droeg.”