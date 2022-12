Waarom goud van cruciaal belang is voor zware criminelen: “Goudstaaf van 50.000 euro is niet groter dan een smartphone”

Rusland blijft militaire bases in Noordpool­ge­bied uitbreiden, NAVO verdubbelt aanwezig­heid

Ondanks aanzienlijke verliezen in de oorlog in Oekraïne is Rusland zijn militaire bases in het Noordpoolgebied blijven uitbreiden. Tot die conclusie komt ‘CNN’ op basis van een reeks satellietbeelden. De NAVO reageert met een sterkere aanwezigheid in het Hoge Noorden.

