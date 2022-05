Waarom ging Poetins luchtdefilé niet door? “Het was helemaal geen slecht weer”

Zweden en Finland beslissen dit weekend over NA­VO-toetreding

De Zweedse sociaaldemocraten, die in het land aan de macht zijn, zullen zondag een beslissing nemen over hun NAVO-standpunt. In Finland zal er zaterdag beslist worden over de toetreding. In beide landen is de steun voor een lidmaatschap merkbaar toegenomen sinds de Russische invasie in Oekraïne.

12:04