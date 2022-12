Waarom Frankrijk-Marokko zo’n beladen wedstrijd is: afrekenen met de kolonisator

De halve finale van het WK tussen Frankrijk en Marokko is méér dan een potje voetbal. Er kleeft een bewogen geschiedenis aan vast die de Noord-Afrikaanse gemoederen vandaag nog altijd beroert. Marokko lijkt vanavond via de spelers op het voetbalveld het juk van de Franse kolonisator van zich te willen afschudden.

Frankrijk zet 10.000 agenten in uit schrik dat er na de wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko ongeregeldheden zouden plaatsvinden in het land. Net zoals bij ons verpestten relschoppers ook in Frankrijk het Marokkaanse feestje na de winst van hun land in de vorige WK-wedstrijden. Het gaat ditmaal bovendien om een erg beladen match tussen de stuntploeg van dit WK en de topfavoriet. Om dat te begrijpen is wat historische context nodig.

Begin vorige eeuw zat Marokko in een diepe crisis, na een reeks oorlogen die Europese machten tegen het land hadden ondernomen. In 1912 moeide Frankrijk, dat in 1830 Algerije al had veroverd, zich met Marokko en de sultan moest laten begaan. Frankrijk stichtte een Frans protectoraat en nam zo de heerschappij over van een groot deel van Marokko - het noorden werd Spaans, Tanger een internationale zone. De sultan mocht op de troon blijven zitten, maar het was Parijs dat de touwtjes in handen had in Rabat.

In 1934 werd heel Marokko onder Frans gezag gebracht. Onder druk van de Fransen ging koning Mohammed V en zijn gezin in augustus 1953 in ballingschap, waarna een periode van fel gewapend verzet van de Marokkanen aanbrak. Mohammed V keerde op 5 november 1955 terug als koning van Marokko. Enkele maanden later, op 2 maart 1956, herwon Marokko zijn onafhankelijkheid, maar de Franse invloed verdween nooit helemaal. Vooral in de metropool Casablanca bleef die voel- en zichtbaar. Arabisch is er doorspekt met Frans, de boulevards en gebouwen zijn er stille getuigen van de Franse overheersing. Aan de universiteit van Casablanca worden de colleges nog altijd in het Frans gegeven.

Gespannen sfeer

Maar vandaag is de politieke situatie tussen Marokko en Frankrijk gespannen. Het gaat onder meer over illegale migranten in Europese landen die Marokko niet zomaar wil laten terugkeren. De Franse president Emmanuel Macron besloot daarom vorig jaar in september het aantal visums dat jaarlijks aan Marokkanen wordt verstrekt te halveren. Tot woede van koning Mohammed VI, die ook het aanhalen van de Franse banden met Marokko’s grote vijand, buurland Algerije, niet graag ziet gebeuren. Frankrijk weigert verder de Westelijke Sahara als helemaal Marokkaans te erkennen, wat nog meer olie op het vuur werpt. En op economisch vlak zoekt Mohammed VI zelf dan weer toenadering tot de Verenigde Staten, ook al blijft Frankrijk de grootste investeerder in Marokko.

Een van de gevolgen van de veranderende verhoudingen tussen Marokko en Frankrijk is dat jonge Marokkanen er zich meer en meer bewust van zijn dat ze niet noodzakelijk vlot Frans moeten kunnen spreken om het ver te schoppen in het zakenleven. Ze beseffen dat ze verder kunnen geraken met een goede beheersing van het Engels, al lang een universelere taal. Zelfs de Fransen spreken tegenwoordig Engels, weten ze. Of hoe de twee landen alsmaar verder van elkaar lijken af te drijven.