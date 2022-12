Waarom er ook tiental Taiwanezen meestrijden aan de zijde van de Oekraïners

“Ik herinner mij dat hij aan zijn vrienden zei dat hij niet zomaar kon toekijken hoe de Russen het Oekraïense volk mishandelden en vermoordden”, getuigde Sammy Lin aan de BBC over de 25-jarige Tseng Sheng-guang, met wie hij online bevriend was geraakt. Tseng vocht mee als buitenlandse strijder aan de zijde van de Oekraïners tegen de Russen en bekocht dat met zijn leven. Hij was vorige maand de eerste Taiwanees die omkwam tijdens het conflict op Oekraïense bodem. Zijn trotse moeder reisde duizenden kilometers om haar geliefde zoon een laatste groet te brengen in een kerk in Lviv, in het westen van Oekraïne. “Ik wil dat je weet hoe dapper je was”, zei ze.

Ook Jack Yao (28) besloot om naar Oekraïne te gaan om er te vechten tegen Rusland. Hij had het met andere leden van zijn legerunit over Taiwan. “Een kerel had twee jaar in Taiwan gewoon en kende de situatie. Taiwan en Oekraïne zijn als broers. Het is honderd procent hetzelfde. Ze zeiden mij dat ik niet in hun land kon sterven omdat ik moest teruggaan om mijn thuisland te beschermen”, aldus Yao. Hij is intussen inderdaad teruggekeerd naar Taiwan.