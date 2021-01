Waarom Duitsland nu in strenge lockdown moet: “Vijf nauwe contacten met kerst was geen goed idee”

USA Zwangere influencer-ma­ma Emily (36) onverwacht overleden, laat man en 4 kinderen na

5 januari Een zwangere influencer die blogde over haar vier jonge kinderen, is enkele dagen voor kerst onverwacht overleden. De Amerikaanse Emily Mitchell (36) met meer dan 167.000 volgers op Instagram, had begin vorige maand haar vijfde zwangerschap bekendgemaakt.