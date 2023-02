Waarom draagt president Zelensky plots een zwarte trui in plaats van typische groene legerkleding?

Twee kinderen overleden nadat bus in Canada inrijdt op kinderop­vang, chauffeur opgepakt: “Dit was opzette­lijk”

Twee jonge kinderen zijn woensdagochtend overleden nadat een bus in het Canadese Laval, een voorstad van Montréal, was ingereden op een kinderopvang. Dat meldt de politie, die vermoedt dat de 51-jarige buschauffeur met opzet handelde. De man is opgepakt.

