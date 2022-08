Waarom deze week cruciaal kan worden voor de kans van Donald Trump om nog eens president te worden

Opnieuw zware bosbranden in Frankrijk, ook Vlaamse Shana zag het vuur dichterbij komen: “Op 20 minuten enorm snel verspreid”

Het zuiden van Europa zet zich schrap voor een nieuwe hittegolf, en dus ook voor een hoger risico op bosbranden. In de streek rond Nimes in Zuid-Frankrijk en ook in Spanje zijn de vlammen opnieuw aangewakkerd. In Frankrijk proberen al meer dan 500 brandweermannen en verschillende blusvliegtuigen het vuur onder controle te krijgen. Er worden in de regio ook opnieuw recordtemperaturen voorspeld en code oranje is er van kracht.

1 augustus