Waarom de Russen veel te verliezen hebben in Cherson: nachtmerrie als ze in de val komen te zitten

Noorse man zat 21 jaar achter tralies voor misdaad die hij niet beging: “Ergste gerechte­lij­ke dwaling in geschiede­nis van het land”

In Noorwegen is een man na een gevangenisstraf van 21 jaar onschuldig verklaard. De man zat al die tijd in de cel voor de verkrachting en doodslag op twee meisjes, maar nu blijkt dat hij die misdaad toch niet heeft gepleegd. De ophefmakende zaak is daarmee een van de ergste gerechtelijke dwalingen in de geschiedenis van het land.

21 oktober