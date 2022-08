Waarom de kleinste rimpeling rond Taiwan ook hier snel een golf kan worden

Turkse inflatie blijft net onder 80 procent in juli

De inflatie in Turkije is in juli verder gestegen tot 79,6 procent. De stijging van de kosten van het levensonderhoud in het land viel daarmee iets lager uit dan verwacht. Economen hadden gerekend op een stijging van het algemene prijspeil met meer dan 80 procent. De inflatie bleef daarmee wel op het hoogste niveau in 24 jaar en werd vooral aangejaagd door hogere transport- en voedselkosten.

