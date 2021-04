Waarom de Britten zo snel gevaccineerd geraken? Dat hebben ze te danken aan deze vrouw: 'Kate The Great’

The backpack is back! De mooiste rugzakken voor de lente

6 april De tijd dat je een rugzak enkel op de schouders van festivalgangers spotte, is definitief voorbij. Investeren in een luxueuze leren rugzak geeft net zoveel voldoening als eindelijk die gedroomde designertas aan de haak slaan. The backpack is back, en hij blijft ook voor een tijdje. Ninashop.be ging voor jou op zoek naar de knapste exemplaren