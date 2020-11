Waarom de Amerikaanse verkiezingen sowieso nu al historisch zijn

Democrate Cori Bush is de eerste zwarte vrouw uit Missouri die haar staat zal vertegenwoordigen in het nationale Huis van Afgevaardigden. Ze won de voorverkiezing met steun van de Black Lives Matter-beweging. Bush won van William Lacy Clay, die al tien termijnen diende als Afgevaardigde voor de Democraten. “Er komt voor het eerst verandering in dit district. We gaan van elkaar houden, elkaar respecteren, elkaar eren om het gezicht van dit district te veranderen”, zei Bush na haar overwinning.

In de staat Delaware, aan de Amerikaanse Oostkust, is Sarah McBride gekozen tot de eerste transgender senator in de VS. Ze haalde 86 procent van de stemmen in haar race voor een zitje in de Senaat van Delaware. Ze wordt de hoogste functionaris in de VS die openlijk transgender is. “Nu Delaware nog steeds met de coronacrisis wordt geconfronteerd, is het tijd om aan het werk te gaan en om te investeren in het beleid dat het verschil zal maken voor werkende gezinnen”, twittert McBride.

Ritchie Torres uit New York is verkozen tot lid van het Huis van Afgevaardigden, als eerste afro-Latijns-Amerikaanse homoseksuele lid van het Huis. “Het toont aan hoe ver we als samenleving gekomen zijn. Het congres zal even divers en dynamisch zijn als Amerika zelf”, zei Torres.

Joe Biden haalt als presidentskandidaat dan weer het meeste aantal uitgebrachte stemmen in de geschiedenis van de VS. Hij verpulvert zo het vorige record dat op naam van Obama stond: in 2008 vestigde die met bijna 69.500.000 stemmen voor een president toen het record.

Tot slot hebben de Amerikaanse staten Nebraska en Utah dan weer met een ruime meerderheid gestemd voor het verwijderen van slavernij uit de grondwet van hun staten. Slavernij was er al verboden, maar er was nog een 19de-eeuwse uitzondering die het wel nog toeliet als straf voor een misdrijf.