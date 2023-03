Waarom daders van miljoenenroof op kunstbeurs ongrijpbaar zijn: “Pink Panthers zwaaiden vanuit speedboot naar de politie”

update 21 gewonden nadat bus met schoolkin­de­ren “zes meter naar beneden stort” in Franse Alpen

Een bus met veertig kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 10 jaar is zaterdagochtend in de gemeente Corps, aan de voet van de Franse Alpen, van de weg geraakt en meters naar beneden gestort. Er zijn 21 mensen gewond geraakt, onder wie 18 kinderen. Drie volwassenen, onder wie de buschauffeur en zijn vrouw en een begeleider, zijn met zware verwondingen opgenomen in een ziekenhuis.