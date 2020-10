Waarom China weer kan feesten en wij nog lang niet: “De curve afvlakken werkt niet. Je moet eerst naar nul”

We kunnen alleen maar jaloers zijn op de Chinezen. Ze hebben corona doodgeklopt met een sloophamer. Af en toe duikt er nog een besmetting op, maar een tweede golf is er niet meer geweest. De lakmoesproef kwam twee weken geleden, toen in de Gouden Week 60 miljoen Chinezen in beweging kwamen voor de viering van de Volksrepubliek. “Alle treinen en vliegtuigen zaten vol, het verkeer op de autosnelwegen stond stil. Het was een echte volksverhuizing, maar er was geen enkel effect te zien in de statistieken”, zegt Dirk Van Laer (61) vanuit Dalian.