Waarom bezocht Mohamed Abrini in zomer 2015 Groot-Brittannië? Belgische speurder getuigt op proces over aanslagen Parijs

Wat was het verdoken doel van een verblijf van Mohamed Abrini in Groot-Brittannië, kort na zijn terugkeer uit Syrië in de zomer van 2015? Die vraag stond dinsdag centraal tijdens het proces over de aanslagen in Parijs van 13 november 2015. Abrini zelf was dinsdag, voor de derde dag op rij, niet aanwezig in de rechtbank.

Aan het woord dinsdag was een Belgische speurder, die Abrini kort na zijn aanhouding nadat hij zich niet had opgeblazen op de luchthaven van Zaventem, heeft ondervraagd. De man kwam anoniem en via videoverbinding aan het woord, uit protest daartegen bleven vijf beschuldigden weg uit de rechtbank. “Abrini vertelde dat hij in 2014 in de cel zat toen hij vernam dat zijn jongere broer in Syrië om het leven was gekomen. Kort na zijn vrijlating merkten zijn naasten dat hij aan het radicaliseren was. Eind 2014 schreef hij “Ik ga strijden voor de Almachtige, de te betalen prijs is dat ik mijn leven zal laten.”

Over zijn passage naar Syrië vanuit Turkije vertelt Abrini dat dat kinderspel was. “Het volstaat een maïsveld te doorkruisen”, zei hij. In Raqqa, de zelfverklaarde hoofdstad van terreurorganisatie Islamitische Staat, ontmoet hij Abdelhamid Abaaoud, die hij reeds twintig jaar kent. Abaaoud is de man die de aanslagen in Parijs en Saint-Denis die 130 mensenlevens zullen eisen, organiseert.



“Abaaoud sprak me niet over zijn projecten in Europa” verzekerde Abrini de speurders. “Het zou zijn alsof een overvaller zijn plannen bekend maakte aan enkele kruimeldieven.”

Na een verblijf van een tiental dagen, waarin hij geen opleiding kreeg om te strijden, zou Abaaoud Abrini 2.000 euro hebben overhandigd voor een missie: zo’n 4.000 euro ophalen in Groot-Brittannië. De speurder hecht weinig geloof aan dat verhaal: “Waarom zoveel risico lopen voor zo weinig geld?”

De ware reden voor de trip blijft dus een mysterie, en de versies van Abrini en enkele andere beklaagden verschillen erg van elkaar. “Abrini werd opgemerkt aan het stadion van Manchester United, was dit een voorbereiding voor een aanslag?”, vraagt de speurder zich af. Volgens Abrini zelf was het een toeristische uitstap.

De Belgische speurder ziet een link tussen het verblijf in Groot-Brittannië en de terugkeer naar Europa van de organisator van de aanslagen in Parijs. “Twee dagen nadat hij de info kreeg dat Abrini het geld had ontvangen, verliet Abaaoud Syrië. Die missie had dus een andere reden en de boodschap was: zodra Abaaoud aankomt, zijn we er klaar voor”, besluit hij.