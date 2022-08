Waarom bestseller 'De duivelsverzen' auteur Salman Rushdie een fatwa opleverde

‘De duivelsverzen’, een bestseller van de Brits-Indiase auteur Salman Rushdie, zorgde meteen na publicatie in 1988 voor woede bij fundamentalistische moslims wereldwijd. De titel van het boek verwijst naar een islamitisch theologisch geschil, dat voor veel moslims taboe is: koranverzen die door de duivel aan Mohammed zouden zijn voorgesteld en waarin de profeet het bestaan van andere goden dan Allah zou hebben erkend.

‘De duivelsverzen’ is een fictief verhaal over twee Indiase migranten, Djibriel Farishta en Saladin Chamcha, in het Verenigd Koninkrijk. Als enige overlevenden van een terroristische aanslag op het vliegtuig naar Londen, worden zij ervan verdacht illegale immigranten te zijn. Na hun val uit het ontplofte vliegtuig, tranformeert Djibriel Farishta geleidelijk tot de aartsengel Djibriel (Gabriël), terwijl Saladin Chamcha verandert in de duivel.



De roman gaat over liefde, bedrog en trouw, maar ook over de Britse migratieproblematiek en andere belangrijke thema’s uit Rushdies werk en leven, zoals dubbele cultuur, ontworteling en de uitdagingen die deze met zich meebrengen.

Met het boek won Rushdie in het Verenigd Koninkrijk de prestigieuze Whitbread-literatuurprijs. De roman werd wereldwijd een bestseller. Meteen volgden echter ook verontwaardigde reacties uit fundamentalistische islamitische gemeenschappen. In verschillende moslimlanden werd het boek verboden en werden demonstraties tegen de auteur georganiseerd, waarbij het boek vaak in brand werd gestoken. De reden voor al deze woede: een passage in het verhaal waarin een islamitisch theologisch geschil wordt aangehaald: de duivelsverzen in de Koran.

Taboe

Met de duivelsverzen worden verzen bedoeld die niet zouden zijn overgebracht door de engel Gabriël, maar wel door Iblis, de duivel. In die verzen, die later uit de Koran zouden zijn geschrapt, zou de profeet het bestaan van andere goden dan Allah hebben erkend. Het is een verhaal dat door vele takken van de moslimreligie in twijfel wordt getrokken, en is voor veel moslims een taboe.

In de roman van Salman Rushdie wil een van de personages een nieuwe godsdienst stichten. Daarbij herinnert hij aan de profeet Mohammed, en in het verhaal stemt het personage ermee in om door de duivel geïnspireerde ‘Satanische verzen’ neer te schrijven. Ook met de manier waarop auteur Rushdie de profeet Mohammed neerzet in zijn boek, als een man die bezwijkt voor aardse genoegens, haalde de schrijver zich de woede van de islamitische gemeenschap op de hals.

Doodstraf

Op 14 februari 1989 sprak de Iraanse Ayatollah Khomeini een fatwa uit, een terdoodveroordeling van Salman Rushdie. Hij noemde het boek “godslasterlijk” en “een belediging van de islam”. Verder veroordeelde Khomeini de auteur als geloofsafvallige, een misdaad waar de doodstraf op staat. Khomeini zette een prijs van drie miljoen Amerikaanse dollar op het hoofd van Rushdie, waarna de auteur jarenlang ondergedoken leefde.

Rushdie noemde de fatwa ooit “meer een retorische kreet dan een daadwerkelijke bedreiging” en zei ook dat er nog geen bewijs was dat er mensen waren die in die beloning geïnteresseerd waren. Desondanks werd er eerder wel al een bomaanslag gepland, maar die mislukte. Vrijdag werd hij vlak voor een lezing in de staat New York neergestoken. Over het motief van de dader is nog niets bekend.