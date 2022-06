Waarom Amerikaanse vrouwen menstruatiekalenders van hun telefoon verwijderen

Veel Amerikaanse vrouwen hebben de afgelopen dagen apps voor het bijhouden van hun maandstonden van hun smartphones verwijderd. Dit doen ze uit angst dat de verzamelde gegevens tegen hen kunnen worden gebruikt in toekomstige strafzaken in staten waar abortus illegaal is geworden.

De trend begon vorige maand al toen een wetsontwerp van het Hooggerechtshof uitlekte dat suggereerde dat het hof op het punt stond om Roe v Wade omver te werpen, en is alleen maar versterkt sinds het hof vrijdag het federale recht op abortus afschafte. Deze zorgen zijn niet onterecht. Net als andere apps verzamelen, bewaren en delen maandstonden-apps gegevens van hun gebruikers. In een staat waar abortus een misdrijf is, zouden aanklagers de door deze apps verzamelde informatie kunnen opvragen bij het opbouwen van een zaak tegen iemand.

“Als ze een vrouw proberen te vervolgen voor het krijgen van een illegale abortus, kunnen ze elke app op hun apparaat dagvaarden, inclusief menstruatietrackers,” zei Sara Spector, een advocaat en ex-procureur uit Texas. “Maar elk bedrijf heeft zijn eigen individuele opslag- en privacybeleid over hoe ze gegevens gebruiken en hoe lang ze die opslaan,” voegde Spector eraan toe.

“Verre van transparant”

Menstruatietrackers zijn zeer populair. Bijna een derde van de Amerikaanse vrouwen heeft ze gebruikt, volgens een onderzoek uit 2019. Ze helpen om het leven van vrouwen op veel manieren gemakkelijker te maken, van gezinsplanning en het detecteren van vroege tekenen van gezondheidsproblemen tot het kiezen van het perfecte moment voor een vakantie.

Uit een onderzoek uit 2019, gepubliceerd in het British Medical Journal (BMJ), bleek dat 79% van de gezondheidsapps, waaronder apps die helpen bij het beheren van medicijnen of therapie, regelmatig gebruikersgegevens deelden en “verre van transparant” waren. Al hebben veel van de grote spelers de afgelopen jaren vooruitgang geboekt.

55 miljoen gebruikers

Twee van de populairste menstruatietrackers in de Verenigde Staten, Flo en Clue, hebben samen meer dan 55 miljoen gebruikers. De Duitse app Clue zei dat het “toegewijd is aan het beschermen” van de privégezondheidsgegevens van gebruikers en dat het werkt volgens de strenge Europese GDPR-wetgeving. Maar alleen omdat gegevens worden verwerkt door een Europees bedrijf, betekent niet dat het volledig immuun is voor Amerikaanse vervolging, zei Lucie Audibert, een advocaat bij Privacy International, een wereldwijde ngo die onderzoek doet naar misbruik van technologie en gegevens door overheden en bedrijven.

“Het feit dat de GDPR van toepassing is, is in dit geval niet zo relevant. Als het gaat om een legitiem juridisch verzoek van Amerikaanse autoriteiten geven Europese bedrijven daar meestal gehoor aan. Ook kan een Europees bedrijf gegevens buiten de EU hosten, waardoor het onder verschillende juridische kaders en internationale overeenkomsten valt,” voegde Audibert eraan toe. Ze benadrukte ook dat het gebruik van een Europese app vrouwen niet zal beschermen tegen de rechtbanken die hen rechtstreeks om gegevens vragen. Maar het kan een iets betere optie zijn dan een in de Amerikaanse app te gebruiken, omdat Amerikaanse bedrijven gemakkelijker kunnen worden gedwongen te voldoen aan verzoeken van Amerikaanse autoriteiten en rechtbanken.

Delen met Facebook

Een andere app, Flo, heeft al eerder onder vuur gelegen vanwege het delen van de gegevens van zijn gebruikers. Het bedrijf zegt op zijn website dat het alleen gegevens gebruikt “voor onderzoeksactiviteiten” en dat het alleen “geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens gebruikt, die niet in verband kunnen worden gebracht” met specifieke gebruikers. Maar uit een onderzoeksstuk van de Wall Street Journal is gebleken dat de app Facebook informeerde wanneer een gebruiker ongesteld was of van plan was zwanger te worden. In 2021 trof de Federal Trade Commission (FTC) een schikking met Flo. Volgens de schikking moet Flo een onafhankelijke herziening van zijn privacybeleid ondergaan en toestemming van de gebruiker krijgen voordat persoonlijke gezondheidsinformatie wordt gedeeld. Flo heeft geen overtredingen toegegeven.

De zorgen over maandstondenkalenders op smartphones maken deel uit van een breder gesprek over de hoeveelheid persoonlijke informatie die smartphones verzamelen. Vrouwenrechtenorganisaties over de hele wereld waarschuwen gebruikers om bewuster om te gaan met hun digitale aanwezigheid, niet alleen als het gaat om maandstondentrackers.

Stop criminalisering

“Cycle tracking apps kunnen voor veel vrouwen enorm nuttig zijn”, zegt Jonathan Lord, medisch directeur in het Verenigd Koninkrijk voor MSI Reproductive Choices. “Maar alle gegevens kunnen tegen je gebruikt worden.” Volgens Lord zal dit gevaar blijven bestaan totdat “we abortus behandelen als alle andere gezondheidszorg. Gereguleerd zoals alle andere medische procedures, maar niet gecriminaliseerd”.

In België is abortus legaal, dus in ons land hoef je geen schrik te hebben voor juridische gevolgen. Het probleem rond privacy geldt wel in België. Ondanks strenge wetgevingen is er wel een kans dat de apps gegevens delen met andere websites zoals Facebook.