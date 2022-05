Waarnemers: zeker 27 burgers gedood in oosten van Congo

“Minstens 27 burgers zijn zaterdag gedood in het dorp Beu-Manyama, in de buurt van Mamove (in het territorium Beni, in Noord-Kivu). ADF zit vermoedelijk achter de aanval”, schrijft de Kivu Security Tracker (KST) op Twitter. De KST beschikt over waarnemers in de regio en is een initiatief van de Congo Research Group (New York University) en de NGO Human Rights Watch.