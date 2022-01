Waarde van zeldzame zwarte diamant “uit de ruimte” geschat op 6 miljoen euro

Volgens Sophie Stevens, een juweelexperte bij Sotheby’s Dubai, heeft het nummer vijf een symbolische betekenis voor de diamant. Zo is de diamant niet enkel 555,55 karaat, maar is ook de vorm van de steen veelzeggend. Die is namelijk gebaseerd op de ‘Khamsa’, of het handje van Fatima. De Khamsa is een handvormig amulet dat symbool staat voor veiligheid en dat vooral populair is in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. “Khamsa betekent bovendien ‘vijf’ in het Arabisch”, zegt Stevens.