Waaraan dankt het Oekraïense leger zijn recente successen? “Lang zal het alleszins niet meer duren”

Elon Musk wil dan toch Twitter kopen voor 44 miljard euro: aandeel schiet 22 procent omhoog

Multimiljardair Elon Musk wil dan toch Twitter kopen voor 54,20 dollar per aandeel, zoals maanden geleden afgesproken was. Dat meldt persagentschap Bloomberg dinsdag en wordt bevestigd door het socialmediabedrijf. Twitter en Musk zouden in oktober naar de rechtbank trekken, omdat de Tesla- en SpaceX-oprichter zich in juli terugtrok uit de deal van omgerekend 44 miljard euro.

4 oktober