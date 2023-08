“Waar zijn jullie mee bezig? Dit is heiligschennis”: kerkhof met honderden Wagner-strijders wordt na dood van Prigozjin met de grond gelijkgemaakt

In het filmpje is te zien hoe honderden kruisen en kransen in het Russische dorpje Nikolayevka op elkaar gestapeld liggen. Van de graven die er oorspronkelijk lagen, is geen spoor meer te bekennen. Volgens buurtbewoners werden bulldozers ingezet om de klus te klaren. Naar verluidt is het de bedoeling om er beton over te gieten.