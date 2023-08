Waar staat het onderzoek naar Émile (2,5), die een maand geleden verdween? “Hij is zonder twijfel meegenomen”

UpdateHet is dag op dag één maand geleden dat de kleine Émile als vermist werd opgegeven . De Franse peuter van tweeënhalf jaar verdween uit de tuin van zijn grootouders toen hij aan het spelen was. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de jongen. Verschillende pistes worden momenteel onderzocht. De burgemeester van het dorp waar Émile vermist raakte, is ervan overtuigd dat de jongen ontvoerd is.

KIJK. Het Franse jongetje van tweeënhalf jaar oud ontsnapte op 8 juli aan de aandacht van zijn grootouders

De kleine Émile is sinds 8 juli onvindbaar. De jongen was aan het spelen in de tuin van zijn grootouders in Le Vernet, een klein dorpje met slechts 125 inwoners in het zuidoosten van Frankrijk, toen hij rond 17.30 uur verdween. Volgens twee getuigen zou het kind uit de tuin gelopen zijn, waarna ze hem nog zagen lopen in een zijstraat. “Sindsdien ontbreekt elk spoor van de peuter”, aldus procureur-generaal Rémy Avon.

Hoe verloopt het onderzoek?

Na de verdwijning van de jongen werden onmiddellijk grote zoekacties op poten gezet. Drones, soldaten en speurhonden moesten de onderzoekers helpen om Émile zo snel mogelijk terug te vinden. Alles werd uit de kast gehaald om een spoor van de peuter te vinden, maar tevergeefs. “Het onderzoek wordt voortgezet, maar op dit moment is er geen nieuw element”, meldde het parket van Aix-en-Provence aan nieuwszender BFM TV.

Volgens BFM TV waren er vorige week nog verschillende onderzoekers actief in Le Vernet en werd het gebied in een straal van vijf kilometer rond de plek waar de peuter verdween opnieuw met speurhonden doorzocht. Tot afgelopen donderdag waren er nog verschillende hondenteams op zoek naar een levenloos lichaam.

KIJK OOK. Deze Belg zocht mee naar de vermiste Émile in Frankrijk

“We hebben te maken met een gek”

De burgemeester van Le Vernet, François Balique, denkt dat de kleine Émile ontvoerd is. “Hij is niet teruggevonden in onze gemeente, wat wil zeggen dat hij meegenomen moet zijn. Het kan niet anders. Hij is meegenomen door één of meerdere volwassenen. Of we hebben te maken met een gek, of met iemand die machiavellistisch is”, zei Balique aan nieuwszender CNews. De burgemeester gelooft daarentegen niet dat een inwoner van zijn gemeente bij de zaak betrokken is, benadrukte hij.

De bewoners van Le Vernet hebben de laatste weken hun verdriet en bezorgdheid geuit. Het dorp heeft moeite om terug te keren naar het “normale leven” na de gebeurtenissen, klinkt het. “Ik dacht echt dat we hem snel zouden vinden”, aldus een 80-jarige bewoonster.

KIJK OOK. Kennis van grootmoeder van vermiste Émile: “Familie maakt iets ondraaglijks mee”

Familie van Émile

Vorige week onthulde een politieagent die regelmatig in Le Vernet is dat de situatie tussen de bewoners van het gehucht en de pers gespannen is. Ook tussen de journalisten en de familie van Émile botert het niet. “De ouders en grootouders willen de pers niet te woord staan en dat moet gerespecteerd worden. Alles wat er over ons gezegd wordt, is onzin. Zoals dat verhaal over het huis dat afbrandde in Beaujeu. We zijn katholiek en rechts, nou en?”, reageerde een familielid eerder al.

Het openbaar ministerie van Aix-en-Provence bevestigde maandag aan BFM TV dat de familie nu burgerlijke partij is in de verdwijningszaak en dat ze dus inzage in het dossier hebben.