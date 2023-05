Waar is Van Goghs beroemde schilderij van 62 miljoen dollar?

Eén van de laatste kunstwerken van Vincent van Gogh werd negen jaar geleden geveild in New York. Maar de koper bleek niet de koper. En het schilderij is spoorloos.

De Amerikaanse krant ‘The New York Times’ dook in de schimmige wereld van de anonieme kopers van beroemde kunstwerken en traceerde deze beroemde Van Gogh. De speurtocht leidde naar belastingparadijzen en een gevallen Chinese miljardair.

Recordprijs

Het verhaal begon in november 2014, toen er veel media-aandacht was voor één bepaald schilderij van de bekende Nederlandse schilder Vincent van Gogh met de titel ‘Stilleven, vaas met madeliefjes en klaprozen’. Het werk had extra waarde omdat het één van de laatste schilderijen was die Van Gogh voltooide voor zijn dood in 1890. In de loop der jaren was het doek gekocht door onder anderen een Berlijnse kunsthandelaar en was het lang tentoongesteld in de Albright-Knox Art Gallery in de Amerikaanse stad Buffalo.

Daarna werd het op de veiling van Sotheby’s in New York verkocht voor een recordprijs van 61,8 miljoen dollar (57,6 miljoen euro). De koper, Wang Zhongjun, een vooraanstaande Chinese filmproducent die onder andere in de succesvolle oorlogsfilm ‘Fury’ (met Brad Pitt) had geïnvesteerd, beweerde de eigenaar te zijn en kreeg veel media-aandacht voor de aankoop. Maar volgens ‘The New York Times’ wijst alles erop dat Wang eigenlijk een stroman was.

Web

Rond deze Van Gogh blijkt een complex web gesponnen van bizarre tussenpersonen. Op de factuur van Sotheby's in New York staat ene Hailong Liu, een obscure tussenpersoon in Shanghai, als de koper. Deze Mister Liu blijkt een bescheiden werknemer bij de Tomorrow Group, een conglomeraat van bedrijven dat toebehoort aan de Chinees-Canadese miljardair Xiao Jianhua (51). Deze Xiao leefde tot dan toe een luxe, maar redelijk teruggetrokken bestaan in Hong Kong.

Xiao runde wel een offshore-netwerk van meer dan 130 bedrijven en zou goede connecties hebben met de Chinese top. Maar kennelijk niet goed genoeg, want Xiao verdween onder mysterieuze omstandigheden uit zijn suite in het Four Seasons Hotel in Hong Kong. Hij werd door agenten in burger ontvoerd naar het Chinese vasteland.

Volledig scherm Van Gogh: 'Stilleven, vaas met madeliefjes en klaprozen' (1890). © Heritage Images/Getty Images

Vorig jaar werd dezelfde miljardair door een Chinese rechter veroordeeld tot 13 jaar cel wegens miljoenenfraude. Waarom Xiao destijds de Van Gogh kocht? ‘The New York Times’ vermoedt dat het schilderij voor iemand als Xiao behalve waardevastheid het bijkomende voordeel had dat hij daarmee gemakkelijk 60 miljoen over de wereld kon verplaatsen, zonder dat daar sporen van waren bij banken.

Er kleeft wel een vloekje aan het doek, zo lijkt het, want ook met de formele koper van het schilderij, filmproducent Wang, ging het niet zo goed. Hij had grote ambities, maar zijn filmstudio leed zware verliezen. De Van Gogh dan maar doorverkopen om de schulden te betalen, bleek geen optie.

Mysterie

Volgens ‘The New York Times’ is de huidige verblijfplaats van het schilderij van Van Gogh nog steeds in nevelen gehuld. Kunstexperts beweren dat het voor particuliere verkoop is aangeboden. De vraagprijs zou inmiddels 70 miljoen dollar (65,3 miljoen euro) zijn.