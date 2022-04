Waar is Sasha (4)? Ook ons land zoekt mee naar Oekraïense kleuter die vermist raakte tijdens vlucht met zijn oma voor oorlog

Zo’n 2.000 kinderen zijn sinds de start van de oorlog in Oekraïne vermist. Een van hen is Sasha Zdanovych (4). Samen met zijn oma sloeg hij vorige maand op de vlucht, maar het bootje waarin ze zaten, kapseisde. De grootmoeder werd dood teruggevonden, van de kleuter is tot op heden geen spoor. Zijn moeder is wanhopig naar hem op zoek. De 4-jarige Sasha is het eerste kind dat prijkt op een Europese lijst voor vermiste kinderen. Ook ons land brengt de verdwijning onder de aandacht.

Sasha Zdanovych (4) is een van de ongeveer 2.000 kinderen die vermist raakten sinds de start van de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari. Het cijfer komt van de plaatselijke ngo Magnolia, een centrum voor vermiste kinderen waarmee de Belgische stichting Child Focus nauw samenwerkt. “De meeste vermiste kinderen bevinden zich nog in Oekraïne”, vertelt Stephan Smets van Child Focus in het radionieuws van Qmusic. “Ofwel zijn ze overleden, ofwel worden ze opgevangen door een ander gezin, ofwel zijn ze op vlucht.”

Sommige van hen staken de grens naar een ander land over, veelal richting buurland Polen. In een poging die vermiste minderjarigen terug te vinden, hebben alle centra voor vermiste kinderen in Europa recent een centrale website opgericht die alle opsporingsberichten gaat bundelen. Het eerste kind dat op de website prijkt, is de 4-jarige Sasha Zdanovych.

Volledig scherm Ook ons land verspreidde een opsporingsbericht voor de Oekraïense kleuter. © Missing Children Europa

Sinds begin maart is de jongen vermist. Zijn moeder is wanhopig naar hem op zoek. “We geloven in een wonder en wachten op alle nuttige informatie”, schrijft Anna Yakhno op Facebook.

Haar enige kind logeerde bij zijn grootmoeder in de Vyshgorod-regio, ten noorden van Kiev, toen de Russen op 24 februari Oekraïne binnenvielen. Verschillende pogingen om over land te vluchten, mislukten telkens door beschietingen of wegversperringen. Ook Anna en haar man konden hun kind en zijn oma Zoya (60) niet bereiken door de dreiging van de Russen.

De grootmoeder en haar kleinzoon vluchtten uiteindelijk per boot. De laatste drie dagen voor hun vertrek hadden ze geen elektriciteit meer in het dorp. In de enige twee winkels lag er geen eten meer in de schappen. Begin maart gingen Zoya en Sasha samen met zes anderen het Kiev-reservoir op, maar het bootje waarin de vluchtelingen zaten, kapseisde. De lichamen van de grootmoeder en een andere vrouw werden een dag later gevonden. De jongen is sindsdien niet meer gezien.

Sasha was de enige die een reddingsvest droeg, waardoor zijn moeder de hoop koestert dat haar zoontje veilig aan land kon komen. Niet ver van de plek waar het bootje kapseisde, liggen de Oekraïense plaatsen Tolokun en Sukholuchye, maar de inwoners leven daar al weken afgesneden van elektriciteit en communicatiemogelijkheden. “Misschien is mijn jongen tot in een nabijgelegen dorp geraakt, maar het is onmogelijk om dat te controleren”, zegt Anna.

Volledig scherm De boot waarmee Sasha en zijn oma op de vlucht waren, kapseisde op het Kiev-reservoir. (Archieffoto) © Wikimedia

Mogelijk bereikte de 4-jarige Sasha inmiddels een ander land. “Ik slaap amper en ben helemaal kapot, maar ik houd vol want er is nog altijd hoop”, getuigt de Oekraïense moeder. “Onze jongen kan zich tussen de vluchtelingen bevinden. Hij kan in eender welk land zijn. Ik wil wakker zijn wanneer het juiste telefoontje komt.” Anna verspreidde recent nog een aantal foto’s van haar zoon via Facebook om zijn vermissing onder de aandacht te houden.

Ook bij ons is een opsporingsbericht voor de kleuter verspreid. Volgens Stephan Smets van Child Focus is het goed mogelijk dat het kind het bootongeluk heeft overleefd en aan land is geraakt. “De jongen had een zwemvestje aan, dus wij gaan ervan uit dat hij het heeft overleefd”, vertelt Smets aan HLN Live. Het vermoeden bestaat dat Sasha samen met anderen naar het buitenland is gevlucht. “Wellicht richting Polen, maar daar zijn verder geen aanwijzingen voor.”

Volledig scherm Sasha's moeder Anna deelde recent nog wat foto's van haar zoon op Facebook om zijn verdwijning onder de aandacht te houden. © Facebook/Anna Yakhno

Niets wijst er ook op dat Sasha zich in ons land bevindt, gaat Smets verder, toch heeft Child Focus ook in ons land een opsporingsbericht voor de jongen verspreid. Dat maakt deel uit van de gecoördineerde aanpak op Europees niveau om vermiste minderjarigen terug te vinden, klinkt het. “Sasha is het eerste kind dat op deze manier gesignaleerd wordt”, legt Smets uit. “En er zullen er waarschijnlijk nog heel wat volgen. Het is belangrijk dat we allemaal samen naar hem zoeken.”

Informatie over Sasha kan doorgespeeld worden aan de lokale politie of aan Child Focus via het gratis nummer 116 000.