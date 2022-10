“Waar is Nancy?”: inbreker valt echtgenoot (82) van Pelosi met hamer aan en slaat hem een schedelbreuk

UpdateEen inbreker is de woning van Nancy Pelosi (82) binnengedrongen en heeft haar man Paul (82) met een hamer aangevallen. De voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden was echter niet thuis. Het slachtoffer werd met een schedelbreuk naar een ziekenhuis gebracht en “zal naar verwachting volledig herstellen”. Pelosi’s woordvoerder Drew Hammill heeft bevestigd dader David Depape (42) eigenlijk op zoek was naar de Democratische politica.

De politie maakte op een persconferentie de identiteit van de aanvaller bekend. “Toen de agenten aankwamen, had zowel de verdachte als Pelosi een hamer in de hand”, aldus politiechef Bill Scott. Er wordt Depape onder meer poging tot moord en geweldpleging met een dodelijk wapen ten laste gelegd.

CNN meldt op basis van anonieme bronnen dat de aanvaller geprobeerd zou hebben om Pelosi vast te binden “totdat Nancy zou thuiskomen”. Toen de politie arriveerde, zei hij dat hij “op Nancy wachtte”.

Motief van de dader

Slachtoffer Paul Pelosi werd ondertussen met succes geopereerd voor een schedelbreuk en verwondingen aan zijn rechterarm en handen, aldus woordvoerder Hammill. Artsen verwachten dat hij volledig zal herstellen.

De dader werd opgepakt en zijn motief wordt onderzocht. De Amerikaanse media berichtten over online profielen van de dader, volgens welke hij geïnteresseerd was in complottheorieën, foute informatie over het vermeende gevaar van coronavaccins en de leugens van Donald Trump over fraude bij de presidentsverkiezingen van 2020.

Het is echter nog niet zeker of de profielen wel degelijk tot de dader behoren of van iemand anders zijn met dezelfde naam. De politie verklaarde dat de man aangeklaagd zal worden voor poging tot moord.

Pelosi en haar echtgenoot doen een oproep hun privacy voorlopig te respecteren.

Op beelden is te zien dat een glazen deur bij het huis is ingeslagen. Bij het onderzoek naar de nachtelijke aanval krijgen de FBI en de politie van San Francisco assistentie van de Capitool-politie.

President Joe Biden liet weten alle geweld te veroordelen en te bidden voor Paul Pelosi en zijn familie. Hij betuigde zijn partijgenote Nancy via de telefoon zijn steun, laat het Witte Huis weten.

Verkiezingen

De aanval komt een kleine twee weken voor de tussentijdse verkiezingen, waarin de Republikeinen hopen de meerderheid in het parlement terug te krijgen. Pelosi’s Democraten hebben nu een minieme meerderheid in de Senaat.

Pelosi, als voorzitster van het Huis van Afgevaardigden hoog in de Amerikaanse politieke hiërarchie, is wel vaker het doelwit van verbale aanvallen door politiek rechts. Ex-president Trump noemde haar jaren “Crazy Nancy” (“Gekke Nancy”) en ook bij de bestorming van het Capitool begin vorig jaar zouden de aanvallers gevraagd hebben naar Pelosi.

Haar echtgenoot Paul Pelosi is eigenaar van een vastgoed- en durfkapitaalbedrijf in San Francisco. Hij werd eerder veroordeeld tot vijf dagen celstraf omdat hij in mei bij een auto-ongeluk dronken achter het stuur zat.

