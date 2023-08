Waar is Melania Trump? Voormalige first lady lijkt van radar verdwenen, dit is wat insiders weten

Terwijl haar echtgenoot zich verdedigt tegen een hele reeks aanklachten en probeert om opnieuw president van de Verenigde Staten te worden, is voormalig first lady Melania Trump in geen velden of wegen te bekennen. Insider onthulden aan de Amerikaanse krant ‘The New York Times’ wat er aan de hand is.

Als first lady slaagde Melania Trump er al in om grotendeels uit de spotlights te blijven, maar sinds haar vertrek uit het Witte Huis heeft ze zich nagenoeg volledig teruggetrokken uit het publieke leven. Volgens ingewijden zou ze zich schuilhouden achter de poorten van drie eigendommen van de Trumps: Mar-a-Lago in Florida, hun golfresort in Bedminster (New Jersey) en de Trump Tower in New York City.

Zelfs daar zou ze volgens vaste gasten zelden in het openbaar verschijnen. Zo gaat ze niet naar de fitness en heeft ze geen persoonlijke trainer in Mar-a-Lago. Ze frequenteert wel de spa, maar laat zich niet buiten aan het zwembad zien. In New York - haar favoriete verblijfplaats - gebruikt ze dan weer een speciale zij-ingang van de Trump Tower en een privélift om zo ongemerkt mogelijk in hun appartement te komen.

Volledig scherm Melania verlaat de Trump Tower in New York. © GC Images

Ze zou alleen contact hebben met een kleine groep van intimi, waaronder haar zoon Barron (17), haar ouders en een handvol oude vrienden. Afgezien van bezoekjes aan haar kapper en stylist en af en toe een etentje met haar man op vrijdagavond, is ze vooral gefocust op haar zoon en zijn zoektocht naar een geschikte universiteit.

Volledig scherm Melania en haar zoon Barron op een foto van augustus 2020. © AFP

In tegenstelling tot haar voorgangsters heeft ze geen plannen voor het schrijven van een boek of het houden van lezingen. Ze liet zich wel al zien op enkele zeldzame, low key liefdadigheidsevenementen.

Desondanks ziet ze een terugkeer naar het Witte Huis zitten. Hoewel ze nog geen enkele keer op een campagne-evenement verscheen sinds Donald Trump in november vorig jaar aankondigde dat hij opnieuw president wil worden in 2024, steunt ze zijn kandidatuur. Pas in mei sprak ze zich daar een allereerste keer publiekelijk over uit, tijdens een interview met Fox News Digital. “Ik steun hem en we kijken ernaar uit om de hoop voor de toekomst te herstellen en Amerika met liefde en kracht te leiden”, klonk het daar.

Volledig scherm Melania op een foto uit 2017, toen ze nog first lady was. © AFP

Vrienden van de familie zeggen dat haar terughoudendheid niet betekent dat het haar allemaal niets kan schelen. Meer nog, ze gelóóft zelfs in de kandidatuur van haar man. Volgens voormalig Trump-adviseur Kellyanne Conway zou ze zijn “meest vertrouwde en meest transparante adviseur” zijn. Het koppel zou privé zelfs al “prioriteiten” besproken hebben voor een eventuele tweede termijn.

Melania zou ook gezegd hebben dat ze bereid is om volgend jaar mee op campagne te gaan. En als haar man herkozen wordt, wil ze zich opnieuw inzetten voor “het welzijn en de ontwikkeling van kinderen”. De eerste keer kreeg ze nochtans kritiek voor de manier waarop ze dat invulde. Zo hield ze in de zomer van 2018 een pleidooi tegen cyberpesten, terwijl haar echtgenoot op hetzelfde moment te keer ging op sociale media.

Volledig scherm In de aanloop naar de vorige presidentsverkiezingen verscheen Melania Trump verscheidene keren op verkiezingsrally’s. © EPA

Melania blijft haar man ondanks alles verdedigen en ze is er net als hij van overtuigd dat hun familie onterecht onder vuur ligt. Ze wantrouwt de mainstream media, maar leest wel elke dag de tabloid ‘Daily Mail Online’ om te zien wat die schrijft over haar echtgenoot.

Over de gerechtelijke perikelen van Trump blijft ze stil. Ze verscheen nog geen enkele keer aan een rechtbank, waar de voormalige president de ene na de andere klacht probeert af te weren. Binnenskamers was ze wel woest over de prestatie van de advocaten van haar man in de zaak rond journaliste E. Jean Carroll (79). Die kreeg vijf miljoen dollar schadevergoeding tijdens een proces over seksueel misbruik en laster door Donald Trump.

Sociale media

Ook op sociale media laat ze niet in haar ziel kijken. Ze doet er nagenoeg uitsluitend mee aan een nieuwe cryptotrend: het verkopen van NFT’s (digitale certificaten waardoor iemand eigenaar wordt van de originele versies van digitale beelden - zoals virale memes of tweets - en ze net als fysieke foto’s kan verkopen). Bij haar gaat het onder meer om digitale tekeningen van haar ogen en kerstversiering uit het Witte Huis.

“Het vertelt je niets over wie ze is en dat is precies wat ze wil”, aldus nog Kate Andersen Brower, die een boek schreef over Amerikaanse first lady’s. “Van first lady’s wordt verwacht dat ze mensen willen plezieren, maar ik ben niet zeker of dat haar echt iets kan schelen.”